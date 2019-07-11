РИАМО – 11 июл. Безработного мужчину ранили ножом в грудь в городе Щербинка в новой Москве, пострадавшему оказали помощь медики, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Ранее в службу «02» из службы «112» поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: город Щербинка, улица Пушкинская, дом 2А.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен гражданин 1992 года рождения, неработающий, который нарядом скорой помощи госпитализирован в медучреждение с диагнозом: проникающее колото-резаное ранение груди справа», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что позднее полицейские по адресу: Щербинка, улица Пушкинская, дом 2, задержали безработного 1976 года рождения.

«Установлено, что в ссоре подозреваемый нанес мужчине указанные телесные повреждения», – дополнил представитель пресс-службы.

Возбуждено уголовное дело по пункту «з», части 2, статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».