РИАМО – 11 июл. Партию сыров весом 107 килограммов задержали в аэропорту «Домодедово» из-за нарушений в сопроводительных документах, груз должны были доставить в Приморский край, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Проверку осуществили 9 июля.

«При проведении ветеринарного контроля установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольный груз», – отмечается в сообщении.

Погрузка подконтрольного товара на борт воздушного судна запрещена.