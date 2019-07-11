РИАМО – 11 июл. Партию сыров весом 107 килограммов задержали в аэропорту «Домодедово» из-за нарушений в сопроводительных документах, груз должны были доставить в Приморский край, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
Проверку осуществили 9 июля.
«При проведении ветеринарного контроля установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольный груз», – отмечается в сообщении.
Погрузка подконтрольного товара на борт воздушного судна запрещена.
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