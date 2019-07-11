РИАМО - 11 июл. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию пожарного депо с поисково-спасательным центром в городе Московский Новомосковского административного округа столицы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Трехэтажное здание пожарного депо включает помещения пожарной техники на шесть машин, пункт связи, комнаты отдыха, учебные классы, скалодром, а также учебно-тренировочный комплекс «Теплодымокамера», который позволяет проводить занятия с имитацией пожара и других чрезвычайных ситуаций», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В четырехэтажном здании поисково-спасательного центра обустроены кабинеты руководителей и управленческого персонала, а также конференц-зал для совещаний более чем на 100 человек.

На прилегающей территории организованы наземные парковки для сотрудников. Объект построен за счет городского бюджета.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. К проверкам пожарного депо в Московском привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели все необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – отметил Антосенко.