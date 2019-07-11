РИАМО - 11 июл. Полицейские задержали последнего участника организованной группы, обвиняемый в убийстве сотрудника Госавтоинспекции в 2003 году, мужчина скрывался по поддельному паспорту в Дмитровском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ.

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области при участии Росгвардии задержан мужчина, находящийся в международном розыске более 15 лет», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она напомнила, что в январе 2003 года задержанный совместно с четырьмя соучастниками в составе организованной группы на похищенных машинах планировали совершение разбойного нападения на инкассаторов при транспортировке денег из аэропорта «Рощино» и организовали засаду на трассе Тюмень – Ирбит.

По ее словам, автомобили злоумышленников привлекли внимание наряда ДПС. Участники группы открыли по сотрудникам Госавтоинспекции стрельбу из автоматического оружия и причинили одному из них смертельное ранение.

«По данному факту в январе 2003 года прокуратурой Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105, частью 4 статьи 158, частью 3 статьи 161, частью 3 статьи 162 и частью 3 статьи 222 УК РФ», – добавила Волк.

Четверо участников преступления задержаны сотрудниками правоохранительных органов и впоследствии осуждены.

Последнему из подозреваемых, объявленному в международный розыск, удавалось более 15 лет скрываться от следствия. Сотрудники уголовного розыска установили, что мужчина, используя паспорт на имя своего брата, сменил анкетные данные и скрывается в деревне Горшково Дмитровского городского округа Подмосковья, где занимается изготовлением мягкой мебели.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий мужчина задержан. В ходе дактилоскопической экспертизы его личность идентифицирована. Кроме того, необходимо отметить, что в состав организованной группы в общей сложности входило 13 человек», – отметила официальный представитель МВД России.

Она дополнила, что на счету ОПГ не только убийство сотрудника Госавтоинспекции, но и несколько десятков тяжких и особо тяжких преступлений. 11 членов банды осуждены, в том числе и организатор. В настоящее время предпоследний участник задержан, еще один находится в федеральном розыске.