РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. Самая многодетная семья Подольска, которой недавно вручили микроавтобус Mercedes, отправились в суточный автопробег до Абхазии, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Совсем недавно уникальной семье Романовых, в которой, помимо семерых кровных детей, 37 приемных, вручили желтый микроавтобус Mercedes. «Цыпе», – так любовно назвали подарок, сразу же нашлось применение: семья отправилась неполным составом в Абхазию, устроив суточный автопробег 14 детям. Мама, Лилиана Анатольевна, села за руль сама», – говорится в сообщении.

Семья Романовых за недельный отдых успела побывать в Хашупсинском каньоне, на озере Рица и Гегском водопаде, в Новом Афоне. В планах у семьи – посетить в будущем все города Абхазии.