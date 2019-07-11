РИАМО - 11 июл. Подмосковные полицейские в Клину задержали подозреваемых в сбыте около 50 свертков с героином, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

У одного из домов по улице Чайковского оперативники остановили иномарку, в которой находились 24-летний водитель и 29-летний пассажир – уроженцы одной из республик Средней Азии, подозреваемые в сбыте наркотических средств.

«В ходе проведения личного досмотра обнаружено и изъято около 50 свертков с порошкообразным и комкообразным веществами светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является героином, общей массой более 100 граммов», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Клинским городским судом задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.