РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 июл. В нынешнем году кабинеты профориентации и оборудование обновят в школе-интернате в поселке Малаховка Люберец, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации Люберец.

«Оборудование и кабинеты профориентации обновят в школе-интернате 4-го вида в поселке Малаховка городского округа Люберцы в текущем году. На эти цели учреждение получит 4,2 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Модернизация пройдет в рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», целью которого является организация качественного доступного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.