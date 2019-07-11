РИАМО - 11 июл. Руководство лечебного учреждения, представители администрации и подрядчик осмотрели здание больницы №22, расположенное в микрорайоне Левобережный в городском округе Химки, здание психиатрической больницы и прилегающую к нему территорию, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В процессе выявили только ряд мелких недочетов: необходимо установить санузел или починить дверь. Все ремонтные работы завершат к сентябрю этого года.

«Идет капитальный ремонт стационарного здания на 100 коек и на 1000 посещений диспансерного отделения. В настоящее время проводимый обход закончился тем, что мы определились со сроками проводимого капремонта», — рассказал главный врач Химкинской психиатрической больницы №22 Рустам Макаев.

Капитальный ремонт здесь начали в августе прошлого года, строительные работы уже на завершающей стадии. Сейчас в здании устанавливают вентиляцию и системы кондиционирования, блоки которого будут располагать внутри помещения. Так оборудование незаметно для глаз и легко в обслуживании.

«Все внутренние блоки будут размещаться под потолком, наверху. И микроклимат в совокупности с приточно-вытяжной вентиляцией будет идеальным», — отметил главный инженер подрядной организации Александр Гайдейчук.