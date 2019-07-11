РИАМО - 11 июл. Ко Дню шоколада пользователей соцсетей опросили, где в России делают самый вкусный шоколад — Москва вошла в топ-3 городов, говорится в сообщении сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

В четверг, 11 июля, отмечается Всемирный день шоколада. По отзывам туристов, шоколад является одним из самых популярных «вкусных» сувениров.

«29% респондентов назвали Самару городом с самым вкусным шоколадом. В первую тройку «шоколадных» городов страны вошли Санкт-Петербург, за который проголосовали 26% опрошенных, и Москва (24%)», — говорится в сообщении.

В топ-5 городов с самым вкусным шоколадом также попали Пермь, за шоколад которой проголосовали 13% опрошенных и Екатеринбург — 5%.

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