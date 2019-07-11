РИАМО – 11 июл. Сотрудники ФСБ задержали заместителя председателя правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова по подозрению в злоупотреблении с бюджетными средствами, сообщает «Интерфакс».

«Чиновника задержали 10 июля, а 8 июля по его делу прошли обыски по нескольким адресам, в частности, в компаниях «Техносерв» и «Редсис». Иванова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении бюджетных средств», - сказал информированный источник агентства.

Иванов пришел в Пенсионный фонд из IT-отрасли. Чиновник занимался внедрением электронных сервисов. На данную программу было выделено более 1 миллиарда рублей. Кроме того, его проверяют на причастность к получению взятки.

Как уточняется на сайте ПФР, Иванов стал заместителем председателя правления ПФР в 2017 году. Он осуществляет контроль и координацию деятельности департамента информационных технологий, департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы, департамента по обеспечению информационной безопасности и других.

Также он осуществляет координацию и контроль деятельности территориальных органов ПФР по вопросам, относящимся к компетенции курируемых структур подразделений Исполнительной дирекции ПФР и подведомственного ПФР учреждения. Курирует Приволжский федеральный округ.