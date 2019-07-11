РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 июл. На Мемориале Славы в Королеве установят дополнительные плиты с именами погибших воинов в Великой Отечественной войне, сообщил руководитель городской администрации Юрий Копцик.

В Королеве состоялось заседание комиссии по увековечиванию памяти, на котором участники обсудили установку дополнительных плит на Мемориале Славы и памятной доски архитектору Любови Гулецкой.

«Одно из важнейших для города решений – установка дополнительных плит с именами павших в боях героев Великой Отечественной войны на Мемориале Славы. Это необходимо, так как в последние годы были выявлены еще 600 жителей города – участников войны, имен которых нет на плитах», – сказал Копцик.

Решено также обновить покрытие памятника «Звезда Героев» и добавить к высеченным на нем именам воинов кавалера трех Орденов Славы Леонида Николаевича Черкова. Доску памяти архитектору Гулецкой установят на фасаде жилого дома на улице Калинина, 2 ко дню рождения архитектора 30 сентября. Проект доски будет согласован с внуком архитектора.