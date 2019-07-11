РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 июл. Более 2 тысяч производств на общую сумму порядка 210 миллионов рублей находятся на исполнении судебных приставов в подмосковном Красногорске, сообщил заместитель начальника Красногорского отдела судебных приставов Магомед Гусейнов.

«В отделе на данный момент 2 186 исполнительных производств по задолженностям в сфере ЖКХ. В подавляющем большинстве случаев должниками являются физические лица – хозяева квартир. На данный момент сумма задолженности – 210 миллионов рублей», – сказал Гусейнов.

Он отметил, что за I полугодие текущего года приставы взыскали с должников около 30 миллионов 600 тысяч рублей. За первое полугодие 2018 года этот показатель был 19 миллионов рублей.

По словам Гусейнова, в основном долги граждан в сфере ЖКХ не превышают 100 тысяч рублей. Но есть квартиры, жильцы которых задолжали 300, 400, 500 тысяч рублей. Есть единицы, долг которых превышает 1 миллион рублей.

«Хочу обратить внимание, что при сумме задолженности свыше 30 тысяч рублей, а также при сумме долга более 10 тысяч рублей, если исполнительное производство находится на исполнении дольше 2 месяцев, пристав имеет право вынести постановление о временном запрете на выезд должнику за пределы РФ», – подчеркнул Гусейнов.

Кроме того, пристав может вынести постановление о запрете на совершение регистрационных действий с жилыми помещениями, автотранспортом. В банки направляют постановления об обращении взыскания на имеющиеся на счетах денежные средства должника.

«Из пенсионного фонда получаем сведения о месте работы должника, направляем туда на производство постановление о взыскании 50% заработной платы. Крайней мерой можно назвать вручение требования должнику о явке к приставу для проведения профилактической беседы и, в том числе, для проведения ареста личных вещей, вплоть до мобильного телефона», – подчеркнул Гусейнов.

По словам замначальника отдела, действенной мерой борьбы с должниками являются рейды, в ходе которых приставы проводят опись имущества и налагают арест.

«Мы можем проводить рейды с 6:00 до 22:00. Зачастую это бывает с привлечением сотрудников полиции и СМИ. Решено активизировать эту практику. Рейды будут очень масштабные, с привлечением сотрудников ГИБДД и остановкой автомобилей для проверки», – сообщил Гусейнов.

Он отметил, что узнать о своих долгах можно на сайте Федеральной службы судебных приставов. Там же есть возможность оплатить задолженность в режиме онлайн.