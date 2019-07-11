РИАМО - 11 июл. Выход со станции столичного метро «Ботанический сад» в сторону проезда Серебрякова перенесут ближе к жилым домам, длина перехода увеличится до 70 метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Этот переход расположен между двумя крупными транспортными магистралями: здесь пройдет Северо-Восточная хорда и уже работает стация МЦК. Перенос понадобился как раз из-за строительства хорды. В результате мы получим новый комфортный вход в метро, с удобными лестницами и лифтом для маломобильных горожан», – заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Согласно согласованному Москомархитектурой решению, длина перехода увеличится до 70 метров. Внутрь будет вести три лестницы: две расположатся со стороны жилой застройки и еще одна – на развороте улицы Серебрякова.

Также в переходе будет оборудован отдельный лифт и пандусы для маломобильных граждан.

Общая площадь перехода составит более 900 квадратных метров. Наружные павильоны выполнены в едином стиле и будут перекликаться с образом самой станции в стиле и используемых материалах. Лестницы планируется отделать гранитом.