РИАМО - 11 июл. В Мытищах, где происходит пожар на Северной ТЭЦ, в ближайшее время дождь не прогнозируется, ветер слабый со скоростью два метра в секунду, сообщила РИАМО в четверг главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

На территории Северной ТЭЦ в Мытищах произошел пожар. Высоту факела оценили в 50 метров. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль.

«В Мытищах у нас метеостанции нет, ближайшая станции к Мытищам – это станция ВДНХ. В данный момент дождя нет, ветра там тоже нет. Когда будет дождь и какой интенсивностью, сказать сложно. Но сегодня сильных и значимых дождей, которые могли бы справятся с пожаром, не прогнозируются», – сказала Позднякова.

Она добавила, что ветер дует северо-западного направления со скоростью 2 метра в секунду.

В настоящее время закрыт участок с 1-го километра Осташковского шоссе до торгового центра «Июнь». Кроме того, затруднено движение на участках Волковского, Ярославского шоссе и Олимпийского проспекта в Мытищах. Автомобилистам рекомендовали использовать для объезда Липкинское и Алтуфьевское шоссе.

Схема движения автобусов, следующих по маршруту №15 станция «Мытищи – Челобитьево», изменена в связи с пожаром. Транспортные средства доезжают до остановочного пункта «Ядреево» и возвращаются на автостанцию «Мытищи».