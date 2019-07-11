РИАМО (КОРОЛЕВ) – 11 июл. Отделение партии «Единая Россия» в подмосковном Королеве утвердило список кандидатов на участие в выборах в городской совет депутатов, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

В ЦДК имени М. И. Калинина состоялась VII конференция местного отделения партии «Единая Россия». В работе конференции приняли участие член Генерального совета партии Денис Кравченко, члены регионального политсовета Московского областного регионального отделения «Единая Россия» Сергей Керселян и Алла Полякова, первый заместитель секретаря отделения Дмитрий Денисов, исполнительный секретарь Королевской «Единой России» Ольга Волкова, а также члены политсовета местного отделения партии и фракции в городском совете депутатов, секретари первичных отделений, члены и сторонники «Единой России». Всего около 200 человек.

«В ходе конференции, делегаты путем тайного голосования утвердили список кандидатов на выборы в городской совет депутатов, которые пройдут 8 сентября, определили порядок размещения кандидатов в списке, приняли предвыборную программу местного отделения партии, назначили уполномоченных представителей избирательного объединения на выборах депутатов совета депутатов городского округа Королев», – говорится в сообщении.

На конференции партийцы отчитались по проектам. По общему мнению, работа партийного отделения значительно активизировалась, и представители «Единой России» активно участвуют в обсуждении и решении важнейших задач для наукограда.

В завершение мероприятия активистов Королевского отделения партии «Единая Россия» наградили почетными грамотами и благодарственными письмами за активное участие и помощь в организации мероприятий в рамках партийных проектов. Также были вручены партийные билеты новым членам партии.