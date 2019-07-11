РИАМО - 11 июл. До конца июля 96 детей-сирот в Подмосковье получат ключи от квартир, каждая вторая квартира расположена в новостройке, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«До конца июля в Подмосковье детям-сиротам вручат 96 ключей от их собственных квартир в 25 муниципалитетах. Всего в этом году губернаторской программой по обеспечению детей-сирот жильем будет охвачено 734 человека», – сказала Забралова.

По ее словам, в этом месяце ожидается вручение ключей в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Жуковском, Домодедове, Коломне, Красноармейске, Дубне, Мытищах, Люберцах, Лосино-Петровске, Наро-Фоминске, Талдоме, Дмитрове, Раменском городском округе, Химках, Орехово-Зуеве, Пушкине, Одинцове, Ступине, Озерах, Чехове, Подольске, Серпухове, Солнечногорске и Рузском городском округе.

На обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в этом году из областного бюджета выделено 1,9 миллиарда рублей, подчеркнула она.

«Каждая вторая квартира – в домах-новостройках, все они благоустроены, площадью более 27 квадратных метров. Московская область – регион, где ежегодно 100% детей-сирот, имеющих право на жилье, обеспечивается квартирами. Только за последние 5 лет квартиры получили более 3,6 тысячи детей. Несомненно, эта работа будет продолжена», – резюмировала Забралова.