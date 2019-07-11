РИАМО – 11 июл. Пожарные ликвидировали факельное горение на газовой станции и газопроводе на ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах, сообщает ТАСС.

В четверг на территории ТЭЦ-27 в Мытищах произошел крупный пожар.

«Источник в экстренных службах сообщил, что поступление газа перекрыто», - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы, в связи с пожаром на ТЭЦ-27 в Мытищах «Мосэкомониторинг» направил передвижную лабораторию для замеров качества атмосферного воздуха в близлежащих районах Москвы.

Автоматические станции контроля загрязнения атмосферного воздуха, расположенные в столице, не зафиксировали превышений загрязняющих веществ. Специалисты «Мосэкомониторинга» также отмечают, что в четверг хорошие погодные условия для рассеивания и загрязняющие вещества не накапливаются в приземном слое атмосферы.

Как добавляется в сообщении пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ), помощь Московского авиационного центра в тушении пожара в Мытищах не понадобилась. Два вертолета Ка-32А возвращаются на место базирования.

Кроме того, из-за возгорания в настоящее время закрыт участок с 1-го километра Осташковского шоссе до торгового центра «Июнь». Также затруднено движение на участках Волковского, Ярославского шоссе и Олимпийского проспекта в Мытищах.

Автомобилистам рекомендовали использовать для объезда Липкинское и Алтуфьевское шоссе.

Видео пожара на ТЭЦ в Мытищах>>