РИАМО (КОРОЛЕВ) – 11 июл. Госавтоинспекторы подмосковного Королева напоминают автолюбителям об ужесточении наказания за управление машиной в нетрезвом виде, сообщила «РИАМО в Королеве» инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Королев Эльвира Фадеева.

Закон принят Государственной думой и вступил в силу в июне текущего года.

«Законодатель ужесточил наказание пьяному водителю, если по его вине в ДТП погибли люди. Если суд установит вину гражданина, управляющего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в ДТП со смертельным исходом, ему будет грозить до 15 лет лишения свободы, ранее наказание было от 4 до 9 лет лишения свободы», – сказала Фадеева.

За причинение тяжкого вреда здоровью, если установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, теперь может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы. Ранее наказание было до 4 лет.

Также рассматривается возможность конфискации автомобилей у лиц, в отношении которых установлена вина в управлении транспортным средством в пьяном виде.