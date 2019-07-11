РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. Подольские волонтеры движения «Милосердие – Подольск» передали лекарства и средства гигиены новому приюту для бездомных с инвалидностью в Лотошине, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры движения «Милосердие – Подольск» познакомились с домами трудолюбия для бездомных в конце 2015 года, когда приютили климовчанина Алексея Пузырева, попавшего в беду. Кроме рабочих домов, где люди живут и трудятся, есть социальные дома для инвалидов, пожилых людей и мам с детьми.

«Наши добровольцы не раз совершали волонтерские поездки в разные дома трудолюбия (их уже 17). Не так давно в Лотошине был открыт приют для самых тяжелых больных. Там проживают бездомные с инвалидностью и психическими нарушениями. По просьбе руководителя Елены Ясыревой на днях во вновь открытый приют в Лотошине были отправлены закупленные, очень необходимые лекарства, средства гигиены и бытовая химия», – говорится в сообщении.

Приюту также передали продукты и вещи для Пузырева. Волонтеры благодарят всех горожан за пожертвования и помощь.