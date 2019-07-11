РИАМО – 11 июл. Началась доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств взрыва газового баллона в многоэтажном доме на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве.

Ранее на лестничной клетке 11 этажа двенадцатиэтажного жилого дома №12 по улице Бестужевых произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения (газовый баллон). Конструкции здания не пострадала.

«По предварительным данным, никто из жителей дома не пострадал. <…> По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.

Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки с 11-го этажа по автолестнице был спасен один человек, еще восемь граждан вывели по маршевой лестнице.