РИАМО – 11 июл. Схема движения автобусов, следующих по маршруту №15 станция «Мытищи – Челобитьево», изменена в связи с пожаром на Северной ТЭЦ, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Транспортные средства доезжают до остановочного пункта «Ядреево» и возвращаются на автостанцию «Мытищи», – говорится в сообщении.

В настоящее время закрыт участок с 1-го километра Осташковского шоссе до торгового центра «Июнь». Кроме того, затруднено движение на участках Волковского, Ярославского шоссе и Олимпийского проспекта в Мытищах.

Автомобилистам рекомендовали использовать для объезда Липкинское и Алтуфьевское шоссе.

В связи со сложной дорожной обстановкой на Ярославском шоссе по фактическому расписанию работают следующие маршруты: №388 «Сергиев-Посад – Москва (станция метро «ВДНХ»); №316 «Ивантеевка (м/р Детская) – Москва (автостанция «ВДНХ»); №317 «Красноармейск – Москва (автостанция «ВДНХ»); №502 «Поселок Пироговский – Москва (станция метро «Медведково»); № 419 «станция «Мытищи» – НИИОХ –Москва (станция метро «Медведково»).

На территории северной ТЭЦ в Мытищах произошел пожар. Высоту факела оценили в 50 метров. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль.