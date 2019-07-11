РИАМО - 11 июл. Шесть человек обратились за помощью к врачам в результате пожара на северном ТЭЦ в Мытищах, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«На эту минуту обратилось за помощью шесть человек с ожогами 1 и 2 степени. Помощь оказывается на месте», – сказал собеседник агентства.

На территории Северной ТЭЦ в Мытищах произошел пожар. Высоту факела оценили в 50 метров. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль.