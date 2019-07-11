РИАМО – 11 июл. Для тушения пожара на Северной ТЭЦ, расположенной в Мытищах, из Москвы направлено дополнительно 50 единиц специальной техники, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Возгорание в районе Северной ТЭЦ произошло в Мытищах. Высоту факела оценили в 50 метров. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием на личный контроль.

«По просьбе МЧС направляем дополнительно 50 единиц техники для ликвидации пожара на участке газопровода в районе Мытищ. Оказываем всю необходимую помощь», – написал градоначальник на странице «ВКонтакте».

Как сообщила пресс-служба столичного департамента гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, два пожарных вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) вылетели на пожар в деревню Челобитьево, где горит Северная ТЭЦ.

Вертолеты оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, которое позволяет сбрасывать на очаг возгорания одновременно до пяти тонн воды одним воздушным судном. Также к месту пожара выехал передвижной пункт управления МАЦ для руководства полетами в случае авиационных работ.

ТЭЦ-27 (первоначальное название – Северная ТЭЦ) в городском округе Мытищи, принадлежащая «Мосэнерго», обеспечивает теплом и электроэнергией более миллиона потребителей Северного и Северо-Восточного округов столицы и Мытищ. В качестве основного и резервного топлива используется природный газ.