РИАМО - 11 июл. Пожар на ТЭЦ в подмосковных Мытищах не повлиял на потребителей, электроэнергию в домах не отключали, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы министерства энергетики Московской области.

В четверг произошел пожар на ТЭЦ-27. Рядом проходит кабельно-воздушная линия 220 кВ «ТЭЦ-27-Бутырки», находящаяся на балансе компании «Россети Московский регион».

«В данный момент нарушения электроснабжения потребителей нет. С целью недопущения обесточивания объектов и потребителей в компании «Россети Московский регион» введен особый режим работы и организован сбор штаба. Осуществляется постоянный контроль за работой энергооборудования», - сказал собеседник агентства.

В случае необходимости все потребители будут переведены на резервную схему электроснабжения. В Московской области готовы к выезду передвижные электростанции.

В свою очередь глава городского округа Мытищи Виктор Азаров сообщил РИАМО, что информации о пострадавших не поступало, администрация готова оказывать необходимую помощь.

«Пожар на магистральном трубопроводе, сейчас давление убрали, пламя сокращается. Создан штаб, все службы здесь находятся», - сказал Азаров.

Как уточняется в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области, следственная группа в составе криминалистов, следователей первого и второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону, а также следователи территориального одела выехали на место пожара на территории ТЭЦ в Мытищах.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки.

Видео пожара на ТЭЦ в Мытищах>>