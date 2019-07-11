РИАМО – 11 июл. Мужчину жестоко избили в квартире дома в деревне Саларьево новой Москвы, у него диагностированы обширная черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Ранее в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о доставлении к ним с адреса: поселок Московский, деревня Саларьево, улица Московская, дом 1, и госпитализации мужчины 1985 года рождения с обширной черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

«Позднее в общежитии по адресу: деревня Саларьево, улица Передельцевская, дом 28, задержали гражданина 1971 года рождения, сантехника, который неустановленным предметом нанес вышеуказанные повреждения мужчине», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».