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Высоту факела оценивают в 50 метров.
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Пользователи соцсетей активно делятся видеороликами, где виден столб огня и черный дым, который валит от пожарища.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль.
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На месте работают все необходимые оперативные службы. Из Москвы дополнительно направлено 50 единиц специальной техники.
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Из-за возгорания ГИБДД перекрыло движение по Осташковскому шоссе по направлению в область.
© Артем Лихов
Изменена схема движения автобусов, следующих по маршруту №15 станция «Мытищи – Челобитьево».
© Артем Лихов
Как сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства энергетики Московской области, пожар на ТЭЦ в Мытищах не повлиял на потребителей, электроэнергию в домах не отключали.
© София Фесенко
На северо-востоке Москвы из-за пожара на мытищинской ТЭЦ можно наблюдать черное облако, а жители района Медведково чувствуют запах гари.
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На фото: крупный пожар на ТЭЦ в городском округе Мытищи
© скриншот
На фото: крупный пожар на ТЭЦ в городском округе Мытищи
© Артем Лихов
На фото: крупный пожар на ТЭЦ в городском округе Мытищи
© София Фесенко
На фото: крупный пожар на ТЭЦ в городском округе Мытищи
© Анастасия Нефедова
На фото: крупный пожар на ТЭЦ в городском округе Мытищи
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