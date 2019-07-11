РИАМО – 11 июл. В деревне Дровосеки Орехово-Зуевского городского округа в отделении для детей с расстройством аутистического спектра открылся домик, где родители смогут в комфортных условиях ждать своих ребят перед окончанием занятий, сообщается на странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В прошлом году в деревне Дровосеки открылось первое в Подмосковье специализированное отделение для детей-аутистов. Потребность в этом учреждении возникла из-за того, что среди 150 детей, посещающих центр социального обслуживания населения в Орехово-Зуеве, свыше 40 имеют диагноз «аутизм». Поэтому и возникла острая необходимость создать для них особые условия», – говорится в сообщении.

Теперь пришел черед подумать и о родителях воспитанников отделения, которые ждали детей с занятий на улице.

«Сейчас для них создан специальный домик, где в ближайшее время наладят видеотрансляцию занятий в отделении. Здесь также будет работать школа для родителей с консультациями психологов», – отмечается в материале.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, строительство родительского домика стало возможным благодаря поддержке депутата совета депутатов городского округа Ликино-Дулево Максима Коркина.