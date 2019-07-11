РИАМО - 11 июл. Жители района Медведково на северо-востоке столицы чувствуют запах гари от пожара на ТЭЦ в подмосковных Мытищах, передает корреспондент РИАМО.

Облако черного дыма, которой пригнал ветер от пожара в Мытищах, наблюдают москвичи в районе Медведково.

Возгорание произошло в районе ТЭЦ в Мытищах. Высоту факела оценили в 50 метров. На место выехали все необходимые оперативные службы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием на территории Северной ТЭЦ в Мытищах под личный контроль.

ТЭЦ-27 (первоначальное название - Северная ТЭЦ) в городском округе Мытищи, принадлежащая «Мосэнерго», обеспечивает теплом и электроэнергией более миллиона потребителей Северного и Северо-Восточного округов столицы и Мытищ. В качестве основного и резервного топлива используется природный газ.

Видео пожара на ТЭЦ в Мытищах>>