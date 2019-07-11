РИАМО – 11 июл. Движение на Осташковском шоссе в Подмосковье ограничили в связи с пожаром на северной ТЭЦ, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Осташковское шоссе по направлению в область перекрыто ГИБДД из-за пожара на северной ТЭЦ», – говорится в сообщении.

На территории северной ТЭЦ в Мытищах произошел пожар. Высоту факела оценили в 50 метров. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль.

В настоящее время закрыт участок с 1-го километра Осташковского шоссе до торгового центра «Июнь». Кроме того, затруднено движение на участках Волковского, Ярославского шоссе и Олимпийского проспекта в Мытищах.

Автомобилистам рекомендовали использовать для объезда Липкинское и Алтуфьевское шоссе.

На территории северной ТЭЦ в Мытищах произошел пожар. Высоту факела оценили в 50 метров. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль.

Видео пожара на ТЭЦ в Мытищах>>