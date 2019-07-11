РИАМО – 11 июл. Семью, отправившуюся грибами в городском округе Чехов, перевели на лечение в столичные клиники, в тяжелом состоянии находятся пенсионерка и ее трехлетний внук, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В деревне Углешня городского округа Чехов семья из четырех человек, один из которых ребенок, употребили в пищу собранные грибы.Спустя некоторое время 65-летней женщине и ее 3-летнему внуку стало плохо, они были госпитализированы. Остальные члены семьи тоже обратились в больницу за медицинской помощью.

«Трое взрослых и один ребенок сейчас переведены в московские клиники. Бабушка и внук находятся в тяжелом состоянии, у остальных самочувствие нормальное», – сказал собеседник агентства.

СК проведет проверку после отравления грибами пенсионерки и ее 3‑летнего внука в Чехове>>