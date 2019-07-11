На территории Подмосковья шестой год реализуется программа «Чистая вода», чтобы обеспечить всех жителей региона качественной питьевой водой. С этой целью строятся новые водозаборные узлы, где очищают воду из близлежащих источников. В 2019 году планируется обеспечить чистой водой более 161 тысячи человек, живущих в небольших поселениях. Сколько новых водозаборных узлов построят в этом году в разных муниципалитетах Московской области, смотрите в инфографике РИАМО.