РИАМО - 11 июл. На территории Северной ТЭЦ в Мытищах произошел пожар, губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием на территории Северной ТЭЦ в Мытищах под личный контроль. На место выехали все необходимые оперативные службы», - говорится в сообщении.

Возгорание произошло в районе ТЭЦ в Мытищах. Высоту факела оценили в 50 метров.

Как уточняется на сайте «Мосэнерго», ТЭЦ-27 (первоначальное название - Северная ТЭЦ) расположена в городском округе Мытищи. Электростанция обеспечивает теплом и электроэнергией более миллиона потребителей Северного и Северо-Восточного округов столицы и Мытищ. В качестве основного и резервного топлива используется природный газ.

В 1992 году на ТЭЦ были введены в эксплуатацию первые водогрейные котлы. Первый энергоблок ТЭЦ-27 введен в эксплуатацию в 1996 году, второй - в 1998 году.

В 2005 году было принято решение о дальнейшем развитии ТЭЦ-27 на основе новейшей технологии парогазового цикла. Третий и четвертый энергоблоки построили в 2007 и 2008 годах.