РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 июл. Подрядная организация начала подготовительные работы для строительства дороги на улице 43 Армии в подмосковном Подольске, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Начинается долгожданное строительство дороги по улице 43 Армии в Подольске, появление которой позволит решить вопрос беспрепятственного выезда на Южный обход и улицу Кирова из микрорайонов Кузнечики и Подольские просторы», – говорится в сообщении.

Администрацией горокруга на днях был выдан ордер на право производства земляных работ подрядной организации.

«Акционерное общество «Монолитное строительное управление – 1» начинает подготовительные земляные работы по обустройству строительной площадки, установку бытового городка, установку ограждений, оборудование пункта мойки колес», – отмечается в материале.

С началом активной фазы работ в целях безопасности на строительной площадке будет запрещена несанкционированная стоянка личного автотранспорта. Выезд с платной парковки, мойки и автосервиса, расположенных у домов №№10, 12 по улице Генерала Стрельбицкого, будет осуществляться только через улицу Генерала Стрельбицкого.

«Территориальное управление в микрорайоне Кузнечики администрации округа приносит извинения за временные неудобства и просит отнестись к временным ограничениям с пониманием», – заключается в материале.