Пользователи соцсетей активно выкладывают видеоролики с пожаром, произошедшем на ТЭЦ в Мытищах, в основном интересуются, что там горит и обсуждают высоту огня.
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|Температура
|+16˚C … +18˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|738 мм рт. ст.
|Ветер
|СВ 3 м/с
|Температура
|+17˚C … +19˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|743 мм рт. ст.
|Ветер
|СЗ 6 м/с
|Температура
|+17˚C … +19˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|745 мм рт. ст.
|Ветер
|З 5 м/с
Пользователи соцсетей активно выкладывают видеоролики с пожаром, произошедшем на ТЭЦ в Мытищах, в основном интересуются, что там горит и обсуждают высоту огня.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
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