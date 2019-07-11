РИАМО - 11 июл. Пользователи соцсетей активно выкладывают видеоролики с пожаром, произошедшем на ТЭЦ в Мытищах, в основном интересуются, что там горит и обсуждают высоту огня.

Ранее СМИ сообщили о пожаре в районе ТЭЦ в подмосковных Мытищах. Высоту факела оценили в 50 метров.

«В Мытищах маленький пожар. Вроде горят емкости с топливом на ТЭЦ», - написал в Twitter пользователь @Kartoshka_Kofe.

На ролике видно огромный, гораздо выше деревьев, столб огня и черный дым, который валит от пожарища. Рядом видны трубы ТЭЦ

В основном пользователи Instagram и «ВКонтакте» выкладывают видео пожара и спрашивают друг у друга «что шарахнуло в Мытищах?». Видео сняты в основном из окон машин и многоквартирных домов.

Видео пожара на ТЭЦ в Мытищах>>