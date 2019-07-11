РИАМО – 11 июл. У пенсионера, проживающего на северо-востоке столицы, угнали иномарку за 3,8 миллиона рублей, злоумышленника уже разыскивают, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию обратился мужчина 1952 года рождения с заявлением о краже автомобиля Toyota Land Cruiser Prado по адресу: улица Молодцова, дом 31, корпус 3.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный от дома по вышеуказанному адресу совершил кражу иномарки, принадлежащей потерпевшему. Материальный ущерб составил около 3,8 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».