РИАМО - 11 июл. В столичном районе Хамовники появится научно-практический центр медицинской реабилитации, в нем смогут принимать по 200 человек в смену, говорится в сообщении пресс-службы комитета государственного строительного надзора города Москвы.

«Срок действия разрешения на строительство – до апреля 2021 года. Источник финансирования – средства инвестора», – сказал председатель ведомства Олег Антосенко.

В здании переменной этажности (2-3-5 этажей) площадью 5,7 тысячи квадратных метров разместятся различные отделения, включая диагностическое и водолечебное, кабинеты физиотерапии и реабилитации. Благодаря лаборатории и отделу по научной работе центр сможет совмещать медицинскую и научную функции.

Все помещения приспособят для маломобильных людей. Территорию благоустроят и озеленят. Появится небольшая парковка для посетителей. Объект возведут по адресу: Зубовский бульвар, владение 35, строение 3.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам центра спортивной медицины в Хамовниках будут привлекаться специалисты центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые проведут весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил Антосенко.