РИАМО – 11 июл. Четверо злоумышленников, угрожая предпринимателю пистолетом, похитили у него свыше 1,8 миллиона рублей в ресторане в Тверском районе столицы, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Днем 10 июля в службу «02» поступило сообщение от мужчины 1990 года рождения, директора ООО о разбое по адресу: улица Лесная, дом 9.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в ресторане по указанному адресу, четверо неизвестных, угрожая мужчине предметом, похожим на пистолет, открыто похитили у него барсетку с денежными средствами в сумме 1,8 миллиона рублей, принадлежащие последнему, скрылись»,– отметил собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б», части 4, статьи 162 УК РФ «Разбой».
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