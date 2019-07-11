РИАМО – 11 июл. Четверо злоумышленников, угрожая предпринимателю пистолетом, похитили у него свыше 1,8 миллиона рублей в ресторане в Тверском районе столицы, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Днем 10 июля в службу «02» поступило сообщение от мужчины 1990 года рождения, директора ООО о разбое по адресу: улица Лесная, дом 9.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в ресторане по указанному адресу, четверо неизвестных, угрожая мужчине предметом, похожим на пистолет, открыто похитили у него барсетку с денежными средствами в сумме 1,8 миллиона рублей, принадлежащие последнему, скрылись»,– отметил собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б», части 4, статьи 162 УК РФ «Разбой».