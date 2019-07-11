РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 июл. Подольский завод «ЗиО-Подольск» изготовил первый отечественный теплообменный аппарат, который войдет в состав комплекса сжижения природного газа, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«ПАО «ЗиО-Подольск» изготовило первый отечественный теплообменный аппарат для проекта «Ямал СПГ». Испаритель этана войдет в состав комплекса сжижения природного газа (СПГ) производительностью до 1 миллиона тонн СПГ в год в поселке Сабетта в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Предприятие будет работать на основе первой российской технологии средне-тоннажного СПГ «Арктический каскад», – говорится в сообщении.

В рамках проекта «ЗиО-Подольск» изготавливает шесть аппаратов, относящихся к критически важному оборудованию: пять испарителей этана и одну емкость мгновенного испарения. Высота испарителей составляет порядка 15 метров, диаметр – до 2,6 метра, масса – от 61 до 86 тонн. Внутренняя часть аппарата содержит 3,8 тысячи теплообменных труб общей длиной более 70 километров.

Данное оборудование задействовано в процессе сжижения природного газа и будет работать в температурных режимах ниже 170 градусов. Технический проект и конструкторская документация были разработаны специалистами ПАО «ЗиО-Подольск».

«Аппараты являются новым оборудованием в производственной линейке нашего предприятия. Можно говорить о том, что аналогичного теплообменного оборудования в России еще никто не делал», – отметил генеральный директор ПАО «ЗиО-Подольск» Анатолий Смирнов.

Как пояснил генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов, импортозамещение оборудования для СПГ-проектов является одним из государственных приоритетов.

«Вместе с заказчиком нами с нуля были разработаны первые отечественные теплообменные аппараты, первые СПГ-насосы. Сегодня можно говорить о том, что мы освоили эти виды оборудования и вместе с нашими партнерами иланируем расширение сотрудничества и производственной линейки», – добавил Никипелов.