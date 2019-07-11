РИАМО - 11 июл. Четверо мужчин избили двоих сотрудников полиции из-за исполнения последними их служебных обязанностей, инцидент произошел на территории торгового центра на улице Новокузнецкая, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

Одного из пострадавших работников ОМВД России по району Замоскворечье госпитализировали с черепно-мозговой травмой, второй проходит медицинское обследование.

«В настоящее время подозреваемые, причинившие сотрудникам телесные повреждения задержаны и доставлены в следственный отдел, где с ними проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего», — рассказала Иванова.

По факту применения насилия к сотрудникам полиции Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 уголовного кодекса РФ - применение насилия в отношении представителя власти.