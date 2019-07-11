РИАМО – 11 июл. В составе жилищного комплекса на юго-востоке столицы появятся еще два корпуса с офисами, паркингом и отелем, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Накануне была согласована проектная документация для инвестиционного объекта: «Многофункциональный жилой комплекс» по адресу: Волгоградский проспект, владение 32/5, Южнопортовый район, ЮВАО.

«В составе жилого комплекса будет возведено еще два корпуса, объединенных единой подземной частью (два этажа автомобильной парковки), кровля которой станет благоустроенным внутренним двором. Строительство комплекса планируется провести в два этапа: возведение корпуса А с подземной автостоянкой и возведение корпуса Б, также с подземным паркингом», – отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он добавил, что два жилых корпуса будут объединены подземной автостоянкой на 957 мест.

«В домах предусматривается размещение 235 однокомнатных студий, 712 однокомнатных, 412 двухкомнатных и 269 трехкомнатных квартир. Также запроектировано 98 апартаментов», – перечислил Леонов.

Въезд-выезд транспортных средств в помещения подземных автостоянок планируется осуществить через ворота и шлагбаумы, оснащенные системой контроля доступа. Управление ими будет осуществляться непосредственно владельцам транспортерных средств посредством выданных идентификаторов, а также через помещение КПП.

«На первых этажах корпусов разместятся офисные помещения, также в одном из зданий появится диспетчерский пост управления. Диспетчерская предназначена для круглосуточного контроля работы инженерного оборудования и систем здания», – уточняется в сообщении.

По итогу завершения двух этапов строительства на прилегающей территории будут организованы проезды и пешеходные зоны с покрытием из плитки, детские площадки, места для спорта и отдыха.

«Помимо этого, планируется благоустройство территории: будут разбиты газоны, высажены растения, размещены малые архитектурные формы», – резюмировал Леонов.