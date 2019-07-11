РИАМО – 11 июл. Половину плитки темного шоколада можно есть ежедневно без вреда для здоровья, но употреблять лакомство стоит в первой половине дня, так как это калорийный продукт, в своем составе он содержит вещества, мешающие заснуть, сообщает РИА Новости.

«Если брать темный шоколад с содержанием какао не менее 50%, то среднестатистическому человеку каждый день можно употреблять около 50 граммов. Можно больше, если человек занимается тяжелым физическим трудом или спортом», - сказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.

Он уточнил, что есть шоколад лучше в первой половине дня, так как данный продукт содержит сахар и является калорийным. Также в шоколаде есть вещества, обладающие возбуждающим действием – алкалоиды, которые способны ухудшать процесс засыпания.

А с точки зрения калорийности и энергетической ценности молочный и темный шоколад примерно равны, отметила врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук Елена Ливанцова.

Также эксперты сошлись во мнении, что темный шоколад для здоровья человека полезнее, так как в нем содержится больше какао-бобов и, как следствие, большее количество полезных компонентов.

Ливанцова поянила, что на сегодняшний день ведется активное исследование биофлавоноидов, которые содержатся в темном шоколаде.

«Изучается их положительное влияние на холестериновый обмен, то есть, несмотря на то, что в шоколаде есть жиры, флавоноиды снижают уровень холестерина», – отметила она.

Помимо этого, шоколад дает человеку запасы энергии, а также повышает настроение, заверил Буеверов. По его мнению, в лакомстве также есть компоненты, обладающие определенным защитным эффектом для печени.

«Противопоказаниями для употребления шоколада, по мнению врачей, являются заболевания поджелудочной железы», – говорится в сообщении.

При неумеренном потреблении шоколада также возможен набор массы тела и повышение риска нарушения углеводного обмена, кроме того шоколад может вызывать дискомфорт в желудке и вздутие, не стоит забывать и о риске развития кариеса, предостерегла Ливанцова.

Всемирный день шоколада отмечается в четверг. Впервые праздник прошел во Франции, там устроили массовые торжества, посвященные этой сладости. Постепенно праздник завоевал большую популярность и в других странах Европы.