РИАМО - 11 июл. В деревне Давыдово на территории Орехово-Зуевского городского округа подбирают площадку под строительство Дома культуры, также на территории округа построят Ледовый дворец, сообщил журналистам глава городского округа Геннадий Панин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с активными жителями Орехово-Зуевского городского округа, которые вынесли на обсуждение ряд вопросов по развитию муниципалитета. Во встрече также принял участие Панин. С жителями обсудили строительство Дома культуры в деревне Давыдово, где проживает более 11 тысяч человек, а также Ледового дворца в городском округе.

«В максимально короткое время отработаем поручение по строительству Ледового дворца, займемся проектированием, земельный участок под объект уже определен. В деревне Давыдово сейчас нет Дома культуры, где можно было бы проводить большие мероприятия. Губернатор поддержал инициативу. Будем вместе с жителями обсуждать проект и выбирать место для строительства ДК», - сказал Панин.

Также в городском округе планируют создать региональный сосудистый центр на базе действующей местной больницы.