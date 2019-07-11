РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 июл. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий проводил молодежь городского округа на первую смену областного форума «Я –гражданин Подмосковья», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг Ружицкий возле здания администрации Люберец пожелал ребятам хорошей поездки. На первую смену отправилось около 100 человек.

«Вы знаете, мы, люберецкие, самые дисциплинированные. Вы все ребята молодые, смелые, каждому хочется себя показать. Демонстрируйте свои таланты в конкурсах. Самые добрые вам пожелания», – сказал Ружицкий.

Накануне, 10 июля, глава Люберец пообщался с ребятами в техникуме имени Героя Советского Союза Юрия Гагарина. Они обсудили нововведения на форуме.

Московский областной молодежный форум «Я – гражданин Подмосковья» в этом году состоится в седьмой раз и пройдет по 31 июля в Волоколамском городском округе.

В рамках форума состоится пять смен, посвященных разным темам: «Творчество», «Предпринимательство», «Молодые парламентарии», «Волонтеры», «Профессиональное образование». В мероприятии также примет участие молодежь из Германии, Бельгии, Индии, Бангладеша, Китая.