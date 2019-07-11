РИАМО – 11 июл. Жителей столичного региона на ближайших выходных ожидает облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой дождь, максимальная температура воздуха составит 22 градуса тепла, сообщил РИАМО в четверг сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Ничего многообещающего не будет. Ближайшие три дня циклон продолжит оказывать на нас воздействие. В субботу будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северный, юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду», – сказал Цыганков.

Он отметил, что температура воздуха днем в субботу прогреется до плюс 17-19 градусов, а в ночные часы столбик термометра поднимется до плюс 8-10 градусов.

«Воскресенье день обещает быть неплохим. Переменная облачность без осадков, ветер слабый. С утра температуры свежие от плюс 6 до плюс 11 градусов, днем плюс 17-22 градуса, в понедельник, примерно, также около 19-24 градусов тепла», – разъяснил Цыганков.