РИАМО - 11 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с активными жителями Орехово-Зуевского городского округа поручил включить в план работ на следующий год создание дополнительных детских площадок, передает корреспондент РИАМО.

Многодетная мама Марина Семенова отметила востребованность детских игровых площадок. Она уточнила, что в округе есть поселения, где площадки установлены по губернаторской программе, там жители им очень рады. А там, где их нет или они достаточно далеко находятся, жители просят установить игровые комплексы. Воробьев поручил включить дополнительные детские площадки в программу «Наше Подмосковье» на 2020 год в городском округе.

«У нас большая программа по детским площадкам: и межквартальным, и локальным, дворовым. Мы каждый год благоустраиваем 10% дворов. Ваш округ - не исключение и запрос на них большой», - подчеркнул губернатор.

В адресный список благоустраиваемых дворов традиционно включаются объекты, выбранные по итогам голосования на портале «Добродел». В соответствии с утвержденной концепцией в перечень обязательных элементов, которые устанавливаются во дворах, входят: парковочные места, информационные стенды, контейнерные площадки для сбора мусора, освещение, озеленение, лавочки, урны, детские игровые площадки.

Воробьев провел встречу с активными жителями Орехово-Зуевского городского округа, которые вынесли на обсуждение ряд вопросов по развитию муниципалитета. Во встрече приняли участие заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления территориальной политики региона Мария Нагорная, министр экономики и финансов Подмосковья Елена Мухтиярова и глава городского округа Геннадий Панин.