РИАМО - 11 июл. Мощам Луки Крымского в столичном храме Живоначальной Троицы в Останкине с 5 по 10 июля поклонились свыше 20 тысяч человек, паломники приходят на поклон ежедневно, сообщила РИАМО в четверг помощник митрополита Сингапурского и Юго-Восточно-Азиатского Сергия по информационной работе Наталья Рудыка.

Ковчег с мощами Луки Крымского прибыл в храм Живоначальной Троицы в Останкине 5 июля.

«Никаких ЧП не было. Безопасность обеспечивается своей службой и сотрудниками органов внутренних дел района Останкино. Все согласно массовым мероприятиям и законам города Москвы. <…> У нас давок никогда не было, потому что логистика построена четко, и уже не первый раз мощи привозятся в Москву. Этим занимается профессионально обученная группа добровольцев-волонтеров», - сказала Рудыка.

Она также отметила, что продлевать время посещения святыни не планируется. Мощи пробудут в храме Живоначальной Троицы в Останкине до 15 июля.

«В прошлом году прошло 70 тысяч человек и в этом году ожидается не меньше», - добавила Рудыка.

Безопасность посетителей храма обеспечивается ежедневно. Рядом всегда дежурит наряд полиции и скорая помощь. К храму каждый день прибывают горожане и гости столицы, чтобы приложиться к великой святыне.