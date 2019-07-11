РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 июл. На улице Заводская в микрорайоне Климовск Подольска появится парковочный карман площадью более 380 квадратных метров, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорожные работы в микрорайоне Климовск. Вблизи дома №7 по улице Заводская в настоящее время проводятся работы по обустройству парковочного кармана, площадь которого составит чуть более 380 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Также в парке «Дубрава» завершаются работы по обустройству тропинок из брусчатки. В рамках проведенных работ построили более 1,1 тысячи квадратных метров тропиночной сети.