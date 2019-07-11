РИАМО - 11 июл. В Орехово-Зуеве по просьбам жителей городского округа может появиться региональный сосудистый центр, губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность создания центра на базе действующей местной больницы, передает корреспондент РИАМО.

Воробьев провел встречу с активными жителями Орехово-Зуевского городского округа, которые вынесли на обсуждение ряд вопросов по развитию муниципалитета. Во встрече приняли участие заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления территориальной политики региона Мария Нагорная, министр экономики и финансов Подмосковья Елена Мухтиярова и глава городского округа Геннадий Панин.

«Мы меняем ситуацию с опорой на активных граждан. У нас большая президентская программа. Президент поставил нам задачу радикально снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, а в новых указах - по онкологии. Мы открыли 12 региональных сосудистых центров», - отметил Воробьев.

Пенсионер Лариса Колупаева обратилась к губернатору с просьбой рассмотреть возможность строительства сосудистого центра в муниципалитете.

«Ваша программа по строительству ФАПов - действительно нам на селе необходима. Но наши жители на публичных слушаниях всегда говорят о том, что в таком большом округе нужен центр сосудистой медицины», - уточнила Колупаева.

По поручению губернатора будет рассмотрена возможность создания на базе действующей местной больницы регионального сосудистого центра, для обслуживания не только жителей Орехово-Зуевского городского округа, но и соседних муниципалитетов. В данный момент ближайшие центры расположены в Егорьевске и Коломне.

В Подмосковье функционируют 12 региональных сосудистых центров и 19 первичных сосудистых отделений на базе больниц. За счет этого в 2018 году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе снизилась почти на 13%. В центрах оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь экстренно и в плановом порядке.