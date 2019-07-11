РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 июл. Полицейские подмосковного Подольска возбудили уголовное дело по факту кражи на улице Кирова «Газели» стоимостью более 1,7 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

10 июля в 7:20 в дежурную часть отделения полиции Подольска обратился гражданин 1968 года рождения с заявлением о том, что также 10 июля в период времени с 00:00 до 1:46 на улице Кирова неизвестный похитил его автомашину «Газель NEXT» (грузовой фургон) 2018 года выпуска.

«Сумма ущерба составила более 1,7 миллиона рублей. В тот же день по данному факту было возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что в настоящее время полицейскими проводятся оперативно-разыскные мероприятия.